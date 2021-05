Schlösser in Bad Mergentheim und Weikersheim öffnen mit Termin

Weikersheim/Bad Mergentheim. Die Schlösser in Weikersheim und Bad Mergentheim können wieder öffnen.

Schloss Weikersheim öffnet am Dienstag, 11. Mai, wieder seine Tore und das Residenzschloss Mergentheim am 12. Mai, beide vorerst noch mit Anmeldung. Der Schlossgarten Weikersheim ist schon seit der letzten Woche wieder zugänglich. Die beiden Schlösser waren seit dem Winter wegen der hohen Inzidenzwerte nicht zugänglich.

Unter 100 gefallen ist der Inzidenzwert im Landkreis Main-Tauber: Das macht es den Staatlichen Schlössern und Gärten Baden-Württemberg möglich, die Schlösser in Bad Mergentheim und Weikersheim wieder zugänglich zu machen. Vorerst ist jedoch eine Anmeldung nötig, entweder telefonisch oder direkt im Schloss, um die zulässigen Besucherzahlen in den Räumen nicht zu überschreiten. Sobald der Inzidenzwert im Landkreis fünf Tage unter 50 sinkt, kann auch die Voranmeldung wegfallen.

In Schloss Weikersheim öffnet das Highlight eines jeden Besuchs in der einstigen Grafenresidenz: der berühmte Rittersaal. Im weitläufigen Saal mit seiner riesigen stützenlosen Decke können die Besucher genügend Abstand voneinander halten. In Schloss Weikersheim kann man seinen Besuchszeitraum unter Telefon 07934/99 29 50 buchen oder direkt im Schloss an der Kasse. Zugelassen sind ab Dienstag, 11. Mai, nur Individualgäste, keine Gruppen. Die weiteren Räume des Schlosses bleiben vorerst geschlossen. Es gilt der reguläre Eintrittspreis für die Rittersaalbesichtigung inclusive Schlossgarten. Geöffnet ist das Schloss von 10 bis 17.30 Uhr. Der Schlossgarten Weikersheim konnte schon in der letzten Woche wieder öffnen. Maximal 400 Personen dürfen sich gleichzeitig im gräflichen Garten aufhalten. Geschlossen bleiben vorerst noch die Dauerausstellungen zur Alchemie und zur Gartengeschichte „Wasserkunst und Götterreigen“ sowie der Alchemie- und Hexengarten.

Das Residenzschloss Mergentheim öffnet am Mittwoch, 12. Mai – und kann wieder fast alle Sammlungsbereiche dem Publikum präsentieren; auch hier gilt die Öffnung nur für Individualbesucher und noch nicht für Gruppen. Einzelne Bereich der Museumsräume müssen geschlossen bleiben, weil sich die geltenden Abstandsregeln der Corona-Verordnung hier nicht umsetzen lassen. Im Residenzschloss Mergentheim kann man seinen Besuchszeitraum unter Telefon 07931/ 522 12 buchen oder direkt im Schloss an der Kasse. Frei zugänglich ist der Schlosspark Bad Mergentheim.