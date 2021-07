Es ist ein Langfristprojekt, das Elmar Patermann vor 30 Jahren startete. In seinem Haus in Markelsheim brachte er zwei Nisthilfen an, um Eulen eine Brutgelegenheit zu geben. Doch erstmals in diesem Jahr zieht hier ein Schleiereulenpaar seine Jungen auf.

Markelsheim. Wer ein Projekt startet, braucht Geduld. Und Elmar Patermann hat lange, ja sehr lange gewartet und gehofft. Heuer aber hat

...