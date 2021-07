Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Langfristiges Projekt - Erst kamen die Turmfalken, jetzt endlich die ersehnten Nachtvögel Schleiereulen brüten in Markelsheim: 30 Jahre Wartezeit haben sich ausgezahlt

Es ist ein Langfristprojekt, das Elmar Patermann vor 30 Jahren startete. In seinem Haus in Markelsheim brachte er zwei Nisthilfen an, um Eulen eine Brutgelegenheit zu geben. Doch erstmals in diesem Jahr zieht hier ein Schleiereulenpaar seine Jungen auf.