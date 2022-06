Schlägerei vor Diskothek: Polizei sucht Zeugen

Bad Mergentheim. Bei einer Auseinandersetzung am frühen Sonntagmorgen in Bad Mergentheim wurde eine Person verletzt. Gegen 5 Uhr wurde eine Schlägerei an der Diskothek in der Straße „Beim Braunstall“ gemeldet. Durch die eingetroffenen Polizeibeamten wurde eine größere Menschenmenge angetroffen und eine Person wies Verletzungen auf. Sie wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Drei weitere Beteiligte wurden nach Zeugenhinweisen ermittelt. Zur weiteren Klärung des Sachverhalts werden weitere Zeugen gesucht, die Hinweise zu der Auseinandersetzung geben können. Sie sollten sich unter Telefon 07931/54990 an das Polizeirevier Bad Mergentheim wenden.

