Schillerstein soll Erinnerung lebendig halten

Bad Mergentheim. Vor 72 Jahren wurde in der Tauberzeitung ein Leserbrief mit der „Bitte eines Gedenksteins“ veröffentlicht, der heute noch hochaktuell ist.

„Am 9. Mai 1905 wurde ich zur Erinnerung an unseren Friedrich Schiller im Schlossgarten aufgestellt. Ich glaube, dass durch meine Anwesenheit die Erinnerung an unsern Dichter und Denker lebendig bleiben soll. Aber wie viele gehen trotzdem achtlos vorüber! Manche gehen die paar Schritte bis zu mir hin, denn vom Weg aus können auch sie nicht lesen, zu wessen Ehren und Erinnerung ich eigentlich dastehe! Woher das wohl kommen mag? Leicht erklärlich! Die Schrift ist ja kaum mehr zu erkennen, also der Zweck nicht leicht zu erreichen. Oder doch? Wie wäre es, wenn die Inschrift so deutlich nachgefahren würde, dass sie schon vom Hauptweg aus leicht zu lesen ist? Ich glaube , dann würde ich viel mehr beachtet werden. Und noch eines! Mancher Vater und manche Mutter, die mit ihren Kindern bei mir vorbeigeht, würde durch Fragen der Kinder angeregt, etwas von unserem Schiller zu erzählen.“

Der Schillerstein wurde zum 100. Todestag Schillers eingeweiht. © Zeller

Der Leserbriefschreiber bemängelte auch, dass am Obelisk kein Hinweis auf seine Geschichte (Hundedenkmal) zu finden sei.

Es ist fraglich, ob heutzutage noch viele Eltern ihren Kindern viel über Schiller berichten könnten, denn er spielt im Vergleich zum Jahre 1905 kaum mehr eine Rolle. Anders klingt es im historischen Zeitungsbericht.

„Überall, so weit die deutsche Zunge klingt, rüstet man sich in diesen Tagen, die Erinnerung an den Dichterfürsten Schiller, dem Lieblingsdichter unseres Volkes, wieder mächtig aufleben zu lassen, um die 100 jährige Gedächtnisfeier seines Todestages würdig zu begehen. Damals gab es am Sonntag, 7. Mai, einen Festzug der Schuljugend und der Vereine der Stadt, ein Militärkonzert im Karlsbad, abends die Gedächtnisfeier in der Turnhalle mit Festrede, Konzert, Gesangsvorträgen und lebenden Bildern. Am Tag darauf wurde „Wallensteins Lager“ durch Schüler aufgeführt und am Dienstag gab es ein Höhenfeuer beim Spessartblick. Eingeweiht wurde der Schillerstein und der Schillerhain sonntags im Hofgarten (Schlosspark).“

Euphorisch berichtet

Die Tauberzeitung berichtete euphorisch über die Schillerfeier in Mergentheim. „Auch in Mergentheim, das sich gestern ins Festgewand geworfen, wurde Schiller wirklich großartig gefeiert, in mächtigen Tönen, in begeisternden Worten und in prächtigen Bildern. Unserer Schuljugend mit ihren Bannern und den Hunderten von Schillerfähnlein folgten das Festkomitee. Nachdem der Sängerkranz den Chor: „Die Himmel rühmen“ zum Vortrag gebracht , wurde in einer kurzen, kernigen Ansprache, in der unser Schiller als Geisteshelden gepriesen wurde, auch die Parallele mit den Siegeshelden von 1870 gezogen und auf die damalige nationale Siegesfeier und die gegenwärtige internationale Siegesfeier hingewiesen. Der Redner empfahl den Gedenkstein dem Schutze des Publikums und schloß mit dem Wunsche, die edle Gesinnung Schillers, die überall in seinen klassischen Schöpfungen hervorleuchte, möge ein ähnliches Streben bei unserer Jugend erwecken und sie begeistern für das Wahre, Gute und Schöne.“

Der oben erwähnte Leserbriefschreiber weist darauf hin, dass der erste Platz des Gedenksteins nicht sehr günstig war und er deshalb an den jetzigen Platz versetzt wurde.