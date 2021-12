Schaufensterscheibe eingeschlagen

Bad Mergentheim. Unbekannte schlugen in der Nacht auf Samstag ein Schaufenster in Bad Mergentheim ein und fuhren anschließend mit einem schwarzen Fahrzeug davon. Zwischen 2.15 Uhr und 2.30 Uhr begaben sich die Täter zu dem Telekommunikationsgeschäft in der Härterichstraße. Dort schlugen sie das Schaufenster ein und fuhren anschließend mit einem schwarzen Kastenwagen davon. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde nichts aus dem Geschäft entwendet. Insgesamt entstand rund 4000 Euro Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können. Hinweise unter Telefon 07931/54990.

