Sanitätsdienst unterstützt

Bad Mergentheim. Das DRK und die Barmer-Krankenkasse fördern gemeinsam den Schulsanitätsdienst der Kopernikus-Realschule, wie jetzt aus einer Pressemitteilung hervorgeht. DRK Kreisverband Bad Mergentheim und die Barmer Tauberbischofsheim haben einen Schulsanitätsdienst (SSD) aufgebaut. Er soll die Sicherheit an der Schule erhöhen und die Sozialkompetenz der Schüler fördern.

Schulsanitäterinnen und -sanitäter sorgen bei Schul- und Sportfesten, Ausflügen und im ganz normalen Schulalltag für Sicherheit und helfen ihren Mitschülern in Notfällen. Sie sind fit in Erster Hilfe, wissen, wie man einen Verband anlegt und wie man die stabile Seitenlage ausführt. Insgesamt sind an der Kopernikus Realschule 20 Jungen und Mädchen zu Schulsanitätern ausgebildet worden. Das nötige Know-how für ihre verantwortungsvolle Arbeit wurde ihnen von erfahrenen Lehrkräften des DRK-Kreisverbands Bad Mergentheim vermittelt.

Die Barmer finanziert die Schulsanitätstaschen, die jede teilnehmende Schule erhält. Darin befindet sich alles Notwendige für die Erste Hilfe: von der Rettungsweste über Verbandszeug bis zur Rettungsdecke. Gemeinsam übergaben Michaela Hettwer, Regionalgeschäftsführerin der Barmer und H. Drescher vom DRK Kreisverband das „Starter Kit“ an den SSD der Kopernikus Realschule.