Samtblauer Traum für entspannte Nächte

Main-Tauber-Kreis. Jeden Tag ein Türchen öffnen und gewinnen: Der virtuelle Adventskalender – FN Türchenzauber – wartete vom 1. bis 24. Dezember 2021 mit 24 Überraschungen auf die Besucher der Homepage der Fränkischen Nachrichten (www.fnweb.de). Hinter 24 Türchen, die sich ganz einfach per Mausklick öffnen ließen, versteckten sich die unterschiedlichesten Präsente in Form von Sachpreisen und Gutscheinen im Gesamtwert von über 2 500 Euro, jeweils gestiftet von Unternehmen aus der Region.

Mittlerweile sind sämtliche Gewinner informiert und die Präsente verteilt worden, einzig der Hauptpreis wurde am Dienstag als „Schlussakkord“ übergeben.

Rund 15 000 Teilnehmer klickten sich, so Jürgen Harth, Leiter „Digital“ der Fränkischen Nachrichten, durch den virtuellen Adventskalender, allein am 24. Dezember, dem Tag des Hauptgewinns, nahmen 654 User an der Verlosung teil.

Der Hauptgewinn, ein hochwertiges Schlafsofa „Querschläfer Chester“ in dunkelblauem Samt im Wert von rund 600 Euro wurde von Möbel Wiedemann aus Igersheim gestiftet.

Glückliche Gewinnerin ist Andrea Zorn aus Bad Mergentheim, die den Preis aus den Händen von Geschäftsführer Dennis Wiedemann entgegennahm. „Ein absoluter Traum“, kommentierte die Gewinnerin ihren hochwertigen Preis. Für welches Familienmitglied das Sofa als Hingucker und Schlafmöglichkeit dienen wird, sei noch nicht ganz geklärt, in jedem Fall könnte sie das schöne Möbelstück sehr gut brauchen, so Andrea Zorn.

Die langjährige Leserin der Fränkischen Nachrichten nahm zum ersten Mal am FN-Türchenzauber teil und erreichte prompt den Hauptgewinn.

Glückwünsche zum ersten Preis kamen auch vom Leiter Digital der Fränkischen Nachrichten, Jürgen Harth, sowie von Martina Greulich, Mediaverkauf Digital.

Da der Adventskalender bei den Leserinnen und Lesern der Fränkischen Nachrichten sehr gut ankam, ist vonseiten des Verlags jetzt schon zu Ostern ein ähnlich tolles Projekt in Planung. bas