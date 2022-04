Rücksicht auf Wildtiere

Bad Mergentheim. Meister Lampe ist europaweit als Frühlingsbote bekannt. Im Oströmischen Reich war der Hase das Tiersymbol für Christus. In Kombination verkörpern Hase und Ei das Wunder der Auferstehung. Die Kreisjägervereinigung bittet darum, in Wald und Flur Rücksicht zu nehmen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Innerhalb kurzer Zeit kann sich die Häsin mehrmals Paaren, die Jungen eines Wurfes haben somit unterschiedliche Väter. Und dann gibt es noch die Superfötation: Häsinnen können während der Tragezeit von etwa 40 Tagen erneut befruchtet werden. In der Gebärmutter befinden sich also gleichzeitig unterschiedlich weit entwickelte Embryonen. Eine Häsin bringt auf dem freien Feld bis zu viermal im Jahr ein bis fünf Junge zur Welt.

Wenn die Frühlingssonne mit ihren warmen Strahlen lockt, zieht es die Menschen in die Natur. Die Chancen dabei einen Hasen zu Gesicht zu bekommen, stehen dieses Jahr so gut wie nie. Seit Beginn der Zählungen durch die Wildforschungsstelle Baden-Württemberg vor 25 Jahren wurden mit bis zu 16 Tieren je Quadratkilometer im Frühjahr noch nie so viele Mümmelmänner gezählt. Vor allem im Bereich Bad Mergentheim mit bis zu 20 Tieren, ist die Populationen im Vergleich zum Landesschnitt hoch.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Der nun gestartete Frühling, veranlasst Spaziergänger nach den Corona Einschränkungen jedoch vermehrt abgelegene Bereiche in Wald und Flur, oft auch abseits von Wegen, aufzusuchen. Dabei werden allerdings zahlreiche Wildtiere in ihrer Ruhe gestört. Gerade während der aktuell beginnenden Geburts- und Aufzuchtzeit, neben dem Hasen auch bei Wildschwein und Rehwild, kann dies für die Tiere zum Problem werden.

Kreisjägermeister Hariolf Scherer bittet die Naturbesucher eindringlich, Hunde an der Leine zu führen, auf den Wegen zu bleiben und auf das Wild in Feld und Wald Rücksicht zu nehmen. kjv