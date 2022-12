Roto unterstützt die Tafel in Bad Mergentheim

Bad Mergentheim. Mit 3000 Euro, verschiedenen Grundnahrungsmitteln sowie 200 Schoko-Nikoläusen unterstützt Roto Frank Dachsystem-Technologie in diesem Jahr die Tafel aus Bad Mergentheim.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Weil dieser Winter besondere Herausforderungen für Menschen in Not bereithält, hat das Unternehmen die Spendensumme im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt. So möchte Roto Betroffenen helfen und zum Fortbestehen des wertvollen Ehrenamts beitragen.

„Roto ist in Bad Mergentheim zuhause. Deswegen ist uns ein gemeinschaftliches Miteinander wichtig“, sagt Christoph Hugenberg. „Dazu zählt auch, dass man sich in herausfordernden Situationen unterstützt. Unsere Spende ist ein Teil unseres Beitrags dazu.“

Mehr zum Thema Wertheim Päckchen für den guten Zweck gepackt Mehr erfahren

Der Scheck im Wert von 3000 Euro kommt direkt der Tafel Bad Mergentheim zugute, damit wichtige Anschaffungen getan und der Betrieb aufrechterhalten werden können. Mit Grundnahrungsmitteln wie Mehl, Zucker, Öl, Nudeln und Reis füllt Roto außerdem die Lebensmittelregale der Einrichtung auf, aus denen in Not geratene Menschen ihren täglichen Bedarf weitestgehend decken können. Um Kindern und Jugendlichen insbesondere zur Vorweihnachtszeit eine kleine Freude zu machen, hat das Team darüber hinaus 200 Schoko-Nikoläuse in das Spendenpaket gepackt. pm