Roto Frank weiter auf Wachstumskurs

Rottach-Egern/Bad Mergentheim. „Roto Frank Dachsystem-Technologie (Roto DST) blickt auf ein herausforderndes und zugleich gutes erstes Halbjahr zurück“, berichtete Christoph Hugenberg, Vorsitzender der Geschäftsführung, in einer Pressemitteilung des Unternehmens.

In wichtigen europäischen Märkten habe das Unternehmen ein zweistelliges Umsatzwachstum erzielt. Faktoren dafür seien die durchweg verlässliche Lieferfähigkeit der Fensterlösungen in „german made“ Premiumqualität sowie die schnelle und flexible Reaktion auf die veränderten Anforderungen in Handel und Handwerk gewesen. Auch deswegen rechnet der Hersteller mittel- und langfristig mit einer weiterhin positiven Geschäftsentwicklung und investiert in die Zukunft.

Zu Beginn des Geschäftsjahres seien auch für Roto DST die Nachwirkungen der Corona-Pandemie noch immer spürbar gewesen, blickte Christoph Hugenberg zurück. So fehlte Personal, die Materialpreise stiegen weiter.

Stabile Baukonjunktur

Kunststoff verteuerte sich seit Januar 2020 zum Beispiel um 62 Prozent, Aluminium um 98 Prozent und Erdgas um 347 Prozent. Verschärft worden sei die Situation durch den Ukraine-Konflikt, der neue logistische und personelle Hürden sowie Materialknappheit nach sich zog.

„Trotz Anpassungen unserer Preise im Februar 2022 um durchschnittlich 3,4 Prozent waren die Mehrkosten kaum zu kompensieren“, so Christoph Hugenberg. Positive Entwicklungen wie eine sich stetig verbessernde Materialverfügbarkeit, die bei Roto darüber hinaus durch aktives Management sichergestellt worden sei, sowie eine zunehmende Nachfrage hätten einen Ausgleich geschaffen.

Eine stabile Baukonjunktur sowohl im Wohnungs- als auch im Nichtwohnungsbau (2022: +3,3 Prozent beziehungsweise +6,7 Prozent), ein Zuwachs von 3,3 Prozent im Renovierungsmarkt und der im Vergleich zum Vorjahr um 2,3 Prozent höhere Auftragseingang im Bauhauptgewerbe wirkten sich im laufenden Jahr wachstumsfördernd aus.

In dem für das Unternehmen umsatzstärksten Markt Deutschland erzielte Roto DST in der ersten Jahreshälfte ein zweistelliges Plus zum Vorjahr. Insgesamt werde es gelingen, das Geschäftsjahr mit einem soliden, positiven Ergebnis abzuschließen, fasste Christoph Hugenberg zusammen.

Zweistelliges Umsatzwachstum sowie neue Marktanteile seien im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres zu verzeichnen gewesen. Deutlich zweistellig fiel das Wachstum auch in Südeuropa aus.

Ein Wermutstropfen sei die Entwicklung in Frankreich: In diesem Kernmarkt wurde ein geringfügiger Umsatzrückgang notiert. Auch das Exportgeschäft verzeichnete aufgrund des Ukraine-Konflikts leichte Umsatzrückgänge. „Der wichtigste Faktor für unseren Erfolg der letzten Jahre war, dass wir uns seit 2020 ständig neu auf die Anforderungen unserer Kunden eingestellt haben“, benannte Christoph Hugenberg den Grund für das bisher gute Abschneiden.

Insbesondere in der Hochphase der Pandemie, in der auch bei Roto DST krankheitsbedingt Personal ausfiel, forderten zahlreiche Zusatzschichten vollen Einsatz der Belegschaft. Die Mehrfachqualifikation einiger Kollegen habe in dieser Zeit geholfen, die Lieferfähigkeit und ständige Arbeitsfähigkeit zu sichern. Da außerdem alle Standorte nach „german made“-Prinzip und gleichen Prozessen arbeiten, unterstützten Mitarbeiter des polnischen Standorts Lubartów in der Produktion in Bad Mergentheim. Im zweiten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres habe sich die Situation am Markt von Roto DST leider deutlich verschlechtert. Das veränderte Bestellverhalten von Handel und Handwerk sowie die Verunsicherung der Verbraucher durch Zinssteigerungen, Inflation und politische Instabilität, sorgten für eine besonders herausfordernde Situation. Mittel- und langfristig rechne Roto DST dennoch mit einer Marktstabilisierung.

Da man zudem das Produktportfolio noch erweitert habe, würden die Produktionskapazitäten sogar ausgebaut. Parallel arbeite das Unternehmen daran, alle Prozesse konsequent weiter zu optimieren und zu digitalisieren. pm