Roto Frank Dachsystem-Technologie spendet 7000 Euro allein für die Kindergärten in der Region

Bad Mergentheim. Roto Frank Dachsystem-Technologie hat kürzlich den letzten von insgesamt vier Spendenschecks aus dem Jahr 2021 überreicht. 28 000 Euro hat das Unternehmen für den guten Zweck gesammelt: Jeweils 7000 Euro gingen an Kindergärten aus der Region, an die Elfriede Frank-Stiftung, die Wilhelm Frank Stiftung und die Initiative „Sportler gegen Hunger“ (SgH). Die Spenden entstammen der Aktion „Stadtradeln“ in Bad Mergentheim sowie der Unterstützung von Partnern für die Teilnahme von Roto an sportlichen Wettbewerben.

Über einen Scheck im Wert von 7000 Euro freute sich unter anderem Sybilla Ziegler vom katholischen Kindergarten Hachtel – stellvertretend für insgesamt 22 Kindergärten der Region, die jeweils einen Teil der Zuwendung erhalten. Christoph Hugenberg, Vorsitzender der Geschäftsführung der Roto Frank Dachsystem-Technologie, erklärt: „Roto geht es als Firma sehr gut. Das haben wir auch dem engagierten Einsatz unserer Mitarbeiter zu verdanken. Damit sie ihre volle Leistung abrufen können und das auch gerne tun, brauchen sie und ihre Familien ein sicheres Umfeld. Unser soziales Engagement ist unser Dankeschön und soll der Region abermals den Rücken stärken.“

Auch an den weiteren Unternehmensstandorten setzt sich Roto für die Menschen ein. So freute sich Johann Hirn, Stiftungsvorsitzender der Elfriede Frank-Stiftung, über 7000 Euro, die am Hauptsitz der Roto Frank Holding AG in Leinfelden-Echterdingen unverschuldet in Not geratene Menschen unterstützen.

Weitere 7000 Euro überreichte Christoph Hugenberg an die erst 2021 gegründete Wilhelm Frank Stiftung. Diese fördert interkulturelle Kommunikation, Wissenschaft und Forschung. Wie bereits in den vergangenen Jahren spendete Roto außerdem an die Initiative „Sportler gegen Hunger“ (SgH) – ebenfalls 7000 Euro. Die Initiative baut Schulen in Äthiopien und setzt so auf Bildung als Weg zu besseren Lebensumständen.

Der 28 000 Euro umfassende „Roto Spendentopf 2021“ ist dem gemeinsamen Einsatz des Unternehmens, seiner Mitarbeiter sowie der Partner und Lieferanten zu verdanken. So hatten Letztere die Teilnahme der Roto-Mitarbeiter an sportlichen Wettkämpfen mit Spenden für die gute Sache unterstützt. Außerdem hatten die Mitarbeiter bei der Aktion „Stadtradeln“ in Bad Mergentheim Kilometergeld gesammelt – Roto entlohnte jeden der gefahrenen 11 841 Kilometer mit 0,30 Euro. Am Ende wurde der Betrag von Roto nochmals aufgestockt.

Für das laufende Jahr 2022 hat das Unternehmen gemeinsam mit seinen Mitarbeitern abermals verschiedene sportliche Wettbewerbe ausgesucht, bei denen es neben dem Zieleinlauf auch um das erneute Sammeln von Spenden gehen wird.

Roto Frank Dachsystem-Technologie (DST) ist eine von drei eigenständigen Divisionen innerhalb der Roto-Gruppe. Das Unternehmen mit Sitz in Bad Mergentheim beschäftigt insgesamt rund 1200 Mitarbeiter und gehört zu den führenden europäischen Dachfenster-Herstellern. pm