Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Milchhäusle-Sanierung - Projekt soll noch im laufenden Jahr abgeschlossen werden / „Echtes Gemeinschaftswerk“ / Idee stand schon lange im Raum Rot: Alter Treffpunkt wird zum Treffpunkt für Gäste und Einheimische

Einst war in den Dörfern der Brunnen Treffpunkt und Nachrichtenbörse. Später auch das Milchhäusle. Das war auch in Rot so. Hier wird nun das längst stillgelegte Gebäude als Treffpunkt für Gäste und Einheimische wiederbelebt.