Rosemarie Stegmeier hat 125 Mal Blut gespendet

Bad Mergentheim. Wegen der Pandemie-Situation hat die jährliche Blutspenderehrung in Bad Mergentheim in diesem Jahr erneut nicht als Veranstaltung stattgefunden. Trotzdem ehren die Stadt und das Rote Kreuz 36 Bürger.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach Hause geliefert

Ehrennadeln und Urkunden des Roten Kreuzes sowie ein Präsent von der Stadt werden dieser Tage zu den jeweiligen Empfängerinnen und Empfängern nach Hause geliefert. Im ausgewerteten Zeitraum November 2020 bis Oktober 2021 hatten im Stadtgebiet insgesamt 1340 Blutspenden stattgefunden (Vorjahr: 1374). Es gab vier Spendenaktionen in der Kernstadt, zwei in Rengershausen und zwei in Markelsheim.

15 000 Spenden täglich nötig

Täglich werden in Deutschland 15 000 Blutspenden für die Versorgung von Kranken und Verletzten benötigt. Blutspender leisten einen außergewöhnlichen Dienst an der Gesellschaft.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Sie tun somit etwas unglaublich Wertvolles: Leben retten! „Wir bedanken uns sehr herzlich, auch im Namen des Roten Kreuzes, für Ihr Engagement und freuen uns, wenn Sie auch weiterhin regelmäßig an Blutspenden teilnehmen, um die Versorgung der Krankenhäuser mit Blutkonserven zu gewährleisten und hierdurch die gute medizinische Versorgung in Deutschland aufrecht zu erhalten“, schreibt Bad Mergentheims Oberbürgermeister Udo Glatthaar in einem Brief an alle Geehrten.

Zwei von ihnen waren besonders häufig bei einem der Aktionstermine: Rosemarie Stegmeier hat bereits 125 Mal Blut gespendet. Auf 100 Blutspenden kommt Hubert Rothenfels.

Aber auch Herbert Wunderlich, Philipp Roth, Jochen Popp, Andreas Langer, Albin Herold und Christine Dörner kommen mit jeweils 75 Spenden auf ein beachtliches „Jubiläum“.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Für 50 Blutspenden werden Sylvia Schnabel, Veronika Pabel, Elke Leschinger, Helmut Leschinger, Simone Herschlein, Jörg Heinkel und Edith Eppler gewürdigt.

Auf bereits 25 Blutspenden kommen Patrick Uhl, Lena Thein, Johannes Schmitt, Christian Kimmelmann, Elisa Kimmelmann und Gerald Beitel. Die erste Ehrungsstufe von zehn Blutspenden haben Johanna Wagner, Arnold Veth, Susanne Schmitt, Marco Schmidt, Benedikt Sambeth, Andreas Rabe, Jennifer Olkus, Christine Diehm, Konstantin Knorr, Leandra Howe, Inge Friedrich, Madeleine Freund, Jonas Deppisch und Tanja Braun erreicht.

Die Stadt dankt im Zuge dieser Ehrung auch dem Roten Kreuz sowie allen ehrenamtlichen Helfern für Organisation und Durchführung der Blutspende-Aktionen. stv