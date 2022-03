Romen bleibt Vorsitzender

Bad Mergentheim. Vor 40 Jahren hat Professor Dr. Leo Wannagat, der Chefarzt der damaligen Leberklinik (heute Klinik Hohenlohe) einen Förderverein gegründet, das Bad Mergentheimer Leberzentrum. Aufgabe sollte die Gesundheitsförderung, die Vor- und Nachsorge wie die Therapie besonders von Leiber- und Tumorleiden im Altkreis Mergentheim sein. 1992 übernahm der damalige Ärztliche Direktor des Caritas-Krankenhauses Prof. Dr. Werner Romen den Vorsitz, den er bis heute inne hat. Bei der Mitgliederversammlung wurde er – nach inzwischen 30-jähriger Amtszeit – wiedergewählt.

Einschränkungen beklagt

In seinem Rechenschaftsbericht beklagte er die mannigfaltigen Einschränkungen des Vereinslebens durch die Corona-Pandemie. Sorgen bereitet Romen der Rückgang der Mitgliederzahl. Was die Planung der nächsten Monate angeht, sprach er Folgendes an: Am 1. Juni soll wieder ein „Bad Mergentheimer Gespräch“ stattfinden, an dem OB Udo Glatthaar, Kurdirektor Dell, der Dehoga-Vorsitzende Bundschu, der Vorsitzende der Citygemeinschaft, der Regionalleiter der Gesundheitsholding Tauberfranken, der Hausarzt Dr. Thorsten Zahn und der Architekt Jochen Elsner teilnehmen.

Thema: „Was hat Corona mit der Stadt und den Bürgern gemacht?“ Am 5. Juli wird anlässlich des Deutschen Lebertages Prof. Romen einen Vortrag über die „Leberwerte“ im Kurhaus halten. Um „Klimawandel und Gesundheit“ geht es am 19. Juli bei einem Vortrag von Prof. Dr. Claudia Traidl-Hoffmann vom Universitätsklinikum Augsburg.

Wahlen zum Vorstand

Es folgten die Kassenberichte der letzten drei Jahre. Kassenprüfer Thomas Englert attestierte eine vorbildliche Buch- und Kassenprüfung. Die Entlastung war nur noch eine Formsache. Bei den Vorstandswahlen wurden Prof. Dr. Helmut Schaudig als Beisitzer, Kurdirektor Sven Dell als Schatzmeister und Dr. Stephan Dietz als Schriftführer wiedergewählt. Neu in den Vorstand kam als Beisitzer Dr. Thorsten Zahn.

Für das laufende Jahr hat die Versammlung Fördermittel bewilligt: für die Suchtprophylaxe an den hiesigen Schulen, für die Palliativstation des Caritas, für Bachelor-Preise in der Dualen Hochschule und den oben angeführten Vortrag zum Klimawandel.

Bei den Schlussworten bedankte sich Romen bei allen für das Engagement; besonders erwähnte er Peter Johannsen von der Kurverwaltung, der dem Vorstand im Hintergrund viel Arbeit abgenommen habe. Mit Bedauern nahm er dessen anstehendes Berufsende zur Kenntnis und überreichte ein Abschiedsgeschenk. Seine Funktion wird künftig Elisabeth Lanig von der Kurverwaltung übernehmen. pm

