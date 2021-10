Rollerfahrer übersehen

Igersheim. Durch einen Unfall im Kreisverkehr bei einem Supermarkt in Igersheim wurde ein Rollerfahrer leicht verletzt. Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer fuhr am Dienstag gegen 6.30 Uhr von Bad Mergentheim kommend in den Kreisverkehr der L 2251 und übersah vermutlich den dort fahrenden Rollerfahrer. Der 17-jährige Fahrer des Rollers konnte nur durch eine Vollbremsung einen Zusammenstoß verhindern und stürzte in der Folge. Der Pkw-Fahrer fuhr weiter in Richtung Weikersheim. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall oder dem flüchtigen Pkw-Fahrer machen können, sollten sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim, Telefon 07931/ 54990, melden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1