Rolf Miller in Weikersheim

Weikersheim. Ganze Sätze? Nicht bei Rolf Miller. Der preisgekrönte Kabarettist ist ein Meister der Halbsätze mit verqueren Pointen. Keiner versteht es so gut wie er, mit Banalem komplizierte Sachverhalte auszudrücken.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Alles scheint wie immer, und bleibt genauso anders. Miller bleibt trocken wie eh und je in seiner unnachahmlichen Selbstgefälligkeit. „Me, myself and I“ – wo ist das Problem, ich bin mir genug. . Rolf Miller präsentiert sein neues Programm: „Wenn nicht wann dann jetzt“. Eins ist sicher, er kommt am Freitag, 21. April, ab 19.30 Uhr in die Tauberphilharmonie. Ticket gibt es unter s: tauberphilharmonie.de oder Telefon 07934/9959999. Bild: Sandra Schuck