Ritt durch Zeitgeschichte

Bad Mergentheim. „Das Grab am Havre – ein wilder Ritt durch die jüngere Zeitgeschichte“ ist das erste Buch, das die Bad Mergentheimer Autorin Barbara Homolka veröffentlicht hat.

Vergangenen Herbst gewann Barbara Homolka den Schreibwettbewerb von Buchszene und Piper- Verlag „New Writing Talent“. Jetzt ist es soweit: Am 29. September erscheint ihr erster Kriminalroman „Das Grab am Havre“ als Taschenbuch und eBook bei Piper.

Der Debütroman von Barbara Homolka erscheint Ende September. © Giessel Design

Aus über 700 Einsendungen wurde Barbara Homolkas Leseprobe von der Fachjury für das Publikumsvoting ausgewählt (wir berichteten). Das Voting konnte die Bad Mergentheimerin für sich entscheiden und wurde mit einem Verlagsvertrag von Piper für ihren Debütroman belohnt. „Damit ist ein langjähriger Traum in Erfüllung gegangen“, freut sich die Autorin.

Darum geht’s im Roman: Eigentlich wollte die Protagonistin Brigitte zusammen mit Hund, Kater und altersschwachem VW-Bus in der Normandie eine neue Lebensperspektive finden, da gräbt ihr Border Collie Belmondo eine Leiche aus, zusammen mit geheimnisvollen Aufzeichnungen auf Deutsch, die die Polizei in Frankreich nicht zu entschlüsseln vermag. So heftet sich Brigitte gemeinsam mit dem deutschen Geologen Friedrich und der normannischen Schäferin Camille auf die Spuren des unbekannten Toten.

„Der Roman ist eine Mischung aus Krimi und Abenteuerroman, es wird ein altes Familiengeheimnis gelüftet, viel Lokalkolorit und natürlich kulinarische Genüsse aus der Normandie gibt es obendrauf“, verrät die Autorin.

Belmondo, der Border Collie, darf nicht nur Schafe hüten, sondern auch zur Aufklärung des Falls beitragen. Im Mittelpunkt der Handlung steht ein riesiges Kriegsgefangenenlager in Foucarville, unweit von Saint-Marie-du-Mont, der Partnergemeinde von Edelfingen, von dem bis heute nur wenig bekannt ist.

Einen wichtigen Stellenwert im Roman nimmt zudem die Erinnerungskultur an den Landungsstränden ein. Hunde, Katzen und das Schreiben und Fotografieren begleiten Barbara Homolka bereits ihr ganzes Leben. Aufgewachsen ist die Autorin in Schwäbisch Gmünd. Nach dem Abitur folgten unterschiedliche Lebensstationen, unter anderem im Hohenlohischen. 14 Jahre hat sie in Bad Mergentheim gelebt und für die Tauber-Zeitung gearbeitet. 2016 verlegte sie mit ihrem Mann Eberhard und den Hunden ihren Lebensmittelpunkt nach Saint-Germain-sur-Ay in der Normandie. Brötchen und Hundefutter verdient sie mit dem Schreiben von Artikeln für Online-Magazine, Blogs und Webseiten. Ihr eigener Online-Reiseführer „chiennormandie.de“ richtet sich vor allem an Urlauber mit Hunden, die in der Normandie Ferien machen.