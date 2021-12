Rettungsdienst im Main-Tauber-Kreis: Ohne sie wäre die Not größer

Mein Respekt und meine höchste Anerkennung gelten den Einsatzkräften des Rettungsdienstes, der Leitstelle und natürlich der Feuerwehr und allen anderen „Helfern in der Not“ für ihre schwierige und anstrengende Arbeit im Dienste der Allgemeinheit – täglich und rund um die Uhr!

Was würden wir nur ohne sie machen, in großer Not, wenn es um Leben und Tod geht?

Da ist es doch ganz klar, dass ich genau diesen Einsatzkräften nicht noch mehr Arbeit beschere als nötig – und ihnen natürlich auch nicht im Weg rumstehe, beispielsweise in der Uhlandstraße vor dem Caritas-Krankenhaus und der Notaufnahme.