Residenzschloss Mergentheim ist jetzt auch mittwochs geschlossen

Bad Mergentheim. Sinkende Besucherzahlen und Einnahmen bei steigenden Betriebskosten nennen die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg als Grund für einen zusätzlichen Schließtag: Bis Ende Februar ist das Residenzschloss Mergentheim montags, dienstags und ab sofort auch mittwochs geschlossen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dass im Winterquartal weniger Gäste die Monumente der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg besuchen würden, darauf war man vorbereitet. Die Erwartungen an die Besuchszahlen waren der Situation angemessen. Doch mit der Corona-Verordnung des Landes und der Einführung des 2-G-Plus-Nachweises ging die Besucherzahl im Residenzschloss Mergentheim sehr stark zurück. „Die Unkosten der Öffnung stehen in keinem Verhältnis zum Besuchszuspruch“, erklärt Michael Hörrmann, Geschäftsführer der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg. „Daher schließen wir das Residenzschloss bis Ende Februar auch mittwochs.“ Die aktuelle Lage der Corona-Pandemie im Main-Tauber-Kreis führte bereits im November vergangenen Jahres zu einer Einstellung des Führungsbetriebs; doch die Gesundheit und Sicherheit von Gästen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern haben für den Landesbetrieb oberste Priorität. Aktuell gilt in Baden-Württemberg die 2-G-Plus-Regel, nachzulesen auf dem Internetportal www.residenzschloss-mergentheim.de. Dort finden Gäste auch das Formular zur Kontaktnachverfolgung, das vor einem Besuch heruntergeladen, ausgedruckt und ausgefüllt mitgebracht werden kann. Vor Ort besteht die Möglichkeit, sich mit der Luca-App zu registrieren. Besucherinnen und Besucher können, wie in den vergangenen beiden Corona-Jahren, das Residenzschloss mit seinen Prunkräumen, Sammlungen und der Sonderausstellung „Faszination Lego“ aktuell auf einem freien Rundgang und im individuellen Tempo erkunden. Öffnungszeiten bis Donnerstag, 31. März: Donnerstag bis Samstag von 14 bis 17 Uhr, Sonntag und feiertags von 10.30 bis 17 Uhr.