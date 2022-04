Rentiere, Wasserstoff und Workshops

Für die berufliche und persönliche Entwicklung sind internationale Erfahrungen, Sprachkenntnisse und interkulturelle Kompetenzen so wichtig wie nie zuvor. Nordische Luft schnupperten nun Wirtschaftsingenieur-Studierende des Campus Bad Mergentheim.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bad Mergentheim. Wirtschaftsingenieur-Studierende des Campus Bad Mergentheim der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) besuchten eine finnische Partnerhochschule. Gefördert wird der Kurzzeitaustausch im ersten Studienjahr von der Baden-Württemberg-Stiftung.

Im November 2021 erhielt der Campus Bad Mergentheim die Förderzusage für das Programm STEP (Short-Time-Exchange Programme). „Der Campus ist international ausgerichtet. Daher war es nur logisch, sich auf die Ausschreibung zu bewerben“, so Prof. Dr.-Ing. Volker Siegismund, Projektleiter und Wirtschaftsingenieur-Professor. STEP ist ein Projekt im Rahmen des „Baden-Württemberg-Stipendiums für Studierende – BWS plus“. Es wird von der Baden-Württemberg Stiftung über drei Jahre mit einer Summe von 30 000 Euro finanziert und ist eines von landesweit neun durch die Baden-Württemberg Stiftung geförderten Projekte.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Wertvolle Erfahrungen sammeln

Zusammen mit der Centria University of Applied Sciences in Kokkola/Finnland, langjährige Partnerhochschule der DHBW Mosbach, wurde bei der Baden-Württemberg-Stiftung erfolgreich die Förderung für das Kurzzeit-Austauschprogramm beantragt. Es sieht vor, dass jeweils bis zu acht Studierende der kooperierenden Hochschulen eine Woche an der Partner-Hochschule verbringen.

Eine Besonderheit des Programms ist zudem, dass sich die Studierenden gegenseitig beherbergen, um auch das Alltagsleben im Gastland kennenzulernen. Vor und zwischen den Reisen werden die Studierenden in interkulturellen Online-Trainings auf den Austausch vorbereitet und mit gemeinsamen Projektaufgaben der Austausch weiter gefördert. Darüber hinaus unterstützt STEP die teilnehmenden Studierenden auch finanziell.

Umfassender Einblick ins Gastland

Die erste Studierendengruppe des DHBW-Campus Bad Mergentheim verbrachte Ende März eine Woche an der Centria University in Kokkola/Finnland.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Dabei standen neben Workshops im Bereich Internationalisierung, Kundenorientierung und Entrepreneurship auch Laborübungen zu Robotertechnologie und 3D-Druck sowie ein Besuch der Firma Hycamite im Bereich Wasserstofftechnologie auf dem Programm. Abgerundet wurde der offizielle Teil durch eine Vielzahl an Unternehmungen, die einen intensiven Einblick in das Leben in Finnland ermöglichte. Ob in Schneeschuhen am Strand, bei gemeinsamen Saunagängen, Beobachtung von Rentieren in der atemberaubenden finnischen Natur oder einem Bummel durch die Kleinstadt Kokkola: Langweilig wurde es den Studierenden in dieser Woche nie.

Große Gastfreundschaft

„Die Gastfreundschaft unserer finnischen Austauschpartner war überragend“, schwärmt Juliana Leute, duale Studentin bei Würth Industrie Service in Bad Mergentheim. „Die vielen gemeinsamen Momente gaben uns die Möglichkeit, sowohl die finnische als auch unsere deutsche Kultur besser kennenzulernen und wir kommen mit einem großen Schatz an Erlebnissen nach Hause.“ Ihr Kommilitone Justin Haidt (GEMÜ) ergänzt begeistert: „Ich würde es jedem raten, sich für das STEP Programm zu bewerben und sich so auf etwas Neues einzulassen.“ In einem Punkt sind sich alle einig: Die Bewerbung beim STEP Programm war die richtige Entscheidung.

Gegenbesuch bereits geplant

Im September 2022 erfolgt der Gegenbesuch der finnischen Studierenden an der DHBW in Bad Mergentheim und beschließt das erste von insgesamt drei Förderjahren. „Mit STEP haben wir für den Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen ein niederschwelliges und dadurch sehr attraktives Angebot im ersten Studienjahr geschaffen, um den Studierenden Selbstbewusstsein in einem internationalen Umfeld zu geben und Lust auf weitere, längerfristige Auslandsaufenthalte zu machen“, ist sich Volker Siegismund sicher.

Und er ergänzt: „Ziel von STEP ist es, die Outgoing-Quote im Studiengang weiter zu erhöhen, idealerweise mit einem dauerhaften Kontakt zur Partner-Hochschule in Kokkola.“

Die Baden-Württemberg-Stiftung wurde im Jahr 2000 gegründet und ist eine der großen operativen Stiftungen in Deutschland. Seit 2001 unterstützt sie mit der Vergabe des Baden-Württemberg-Stipendiums in verschiedenen Programmlinien den internationalen Austausch von Studierenden und jungen Berufstätigen. So wird sowohl jungen Menschen aus Baden-Württemberg ermöglicht, einige Zeit im Ausland zu verbringen, als auch ausländischen Stipendiatinnen und Stipendiaten, Baden-Württemberg kennen zu lernen. dhbw