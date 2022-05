René Föhr ist neuer DRK-Vorsitzender

Bad Mergentheim. Die Hauptversammlung des DRK-Ortsvereins Bad Mergentheim im DRK-Neubau in der Rotkreuzstraße verlief äußerst harmonisch. Mit René Föhr steht nun ein bewährtes und einsatzfreudiges Mitglied an der Spitze des Ortsvereins, der mit 1247 Mitgliedern eine Größe für sich ist.

Die Tagesordnung war umfangreich, allerdings perfekt vorbereitet. Und so verlief die Versammlung äußerst zeitsparend und gleichzeitig harmonisch. Die Wahlen verliefen durchweg einstimmig, und für die zahlreichen geehrten langjährigen Mitglieder gab es - ebenso wie für den bisherigen Vorstand bzw. dessen Berichte - viel Applaus.

Der Justiziar, Rechtsanwalt Dietrich Hauser, wirkte als Versammlungsleiter. Der Kreisverbands-Präsident des DRK-Kreisverbands, Professor Dr. Thomas Haak verlieh in seinem Grußwort seiner Freude Ausdruck, „heute hier sein zu können“. Der Ortsverein Bad Mergentheim sei ein wichtiger Bestandteil des Kreisverbands und leiste viel, betonte Haak. Auch die Kommunikation zwischen Ortsverein und Kreisverband „läuft“, sagte Haak.

Lebendige Gemeinschaft

Den Bericht der Vorstände bereiteten gleich mehrere Mitglieder vor: René Föhr, Swen Rüdenauer und Jihad Fares vom Orga-Team des Ortsvereins machten auf die drei Gliederungen und die zwei Sondergliederungen aufmerksam. Rüdenauer sprach dabei von „unserer Sozialarbeit, unserem Jugendrotkreuz, unserer Bereitschaft samt Zug Wachbach“ sowie dem jüngsten Kind des Ortsvereins, „unserem Betreuungsdienst“. Das „unser“ war da kein bloßes Wort, denn allesamt bilden sie die lebendige Gemeinschaft des DRK-Ortsvereins Bad Mergentheim. Die Arbeit der 142 Aktiven wird zudem von 1105 Fördermitgliedern unterstützt. Und das Wirken kommt an: Im Vergleich zu 2020 ist die Zahl der Fördermitglieder zwar um 32 gesunken, dafür stieg die Zahl der Aktiven von 97 auf 142 an, wie Rüdenauer darlegte.

Lukas Dürr von der Bereitschaft 1 (dazu gehört auch der Zug Wachbach) berichtete über die vergangenen Jahre. „Corona hat uns massiv eingeschränkt. Viele Veranstaltungen sind ausgefallen und damit auch der Sanitätsdienst.“ Dennoch konnte man im Berichtszeitraum „mehr als 1000 Stunden Sanitätsdienst leisten“, und auch auf die Ausbildung sowie die Mitwirkung bei Blutspende-Aktionen konnte Dürrr hinweisen.

Vielfältiges Engagement

Hannelore Dehner verwies für den Bereich Sozialarbeit auf das vielfältige Engagement. Und das sei nachhaltig, denn die Senioren-Gymnastikgruppe bestehe nun seit 25 Jahren. „Wir können also ein Jubiläum feiern.“ Die Gründung 1997 sei eine Initiative von Raimund Rüdenauer, Ulrich Dörner und Michael Wahl gewesen, und 2009 habe Raimund Rüdenauer die Walking-Gruppe ins Leben gerufen. Dehner dankte dem scheidenden Vorstand für die „beständige Unterstützung“ und machte deutlich, dass sie „nach 25 Jahren die Gruppenleitung nun in jüngere Hände übergeben will“.

Viel zu berichten hatte Melanie Kovacevic vom Jugendrotkreuz (JRK), hierbei wurde sie von den „Dauer-Jugendrotkreuzlern“ René Föhr, Swen Rüdenauer und Jihad Fares unterstützt. Aktuell sind im JRK-Leitungsteam 16 Mitglieder aktiv, insgesamt sind die drei JRK-Gruppen 50 Köpfe stark. Neben Ausflügen seien die Rot-Kreuz-Ausbildung und Mithilfe bei Blutspenden hervorzuheben, erläuterte Kovacevic.

Für den Betreuungsdienst sprach dessen Leiter Swen Rüdenauer. Diese jüngste Gliederung des DRK-Ortsvereins wurde im November 2021 aus der Taufe gehoben, und Rüdenauer verwies auf die Mitwirkung und Unterstützung des Landesdirektors der Bereitschaften, Jürgen Wiesbeck, des Kreisverbandspräsidenten Prof. Dr. Thomas Haak und die Einbeziehung und Zustimmung der Kreis-Bereitschaftleiter Jasmin Ambach und Manuel Breitenbacher. Weiter stellte er den Mitgliedern die „umfangreiche Leistungsbeschreibung“ des Bereitschaftsdienstes vor. Neben der mittlerweile erfolgreich abgeschlossenen anspruchsvollen Ausbildung der aktuell 29 Mitglieder verwies der Leiter auch auf erste Einsätze: So im Corona-Testzentrum im Kulturforum, wo man im Zusammenwirken mit der Bereitschaft 1 und dem JRK-Orga-Team tätig war, oder bei den Impf-Aktionen im evangelischen Gemeindehaus. Auch bei Blutspenden und bei der Unterstützung der Sozialarbeit sei der Betreuungsdienst aktiv gewesen.

Schatzmeisterin Birgit Stöhr berichtete von „soliden Finanzen“. Trotz der Pandemie-bedingten Veranstaltungs- und damit Einnahmeausfälle könne der Ortsverein weiterhin alle seine Aufgaben erfüllen. Die Kassenberichte 2018 bis 2021 machten deutlich, dass der Ortsverein auf einer „guten Basis“ stehe. Die Kassenprüfer Hanspeter Fernkorn und Jörg Ulshöfer hatten keine Beanstandungen, alles sei „sauber und transparent“, wie Fernkorn hervorhob. Er empfahl deshalb die Entlastung, die – aus dem Plenum heraus – von Alexander Kurz beantragt wurde. Die Versammlung erteilte dem Vorstand einstimmig die Entlastung.

Einstimmig

Damit kam man zum Tagesordnungspunkt „Neuwahlen“, die per Akklamation und en bloc durchgeführt wurden, wie die Teilnehmer zuvor einstimmig beschlossen. Und sie erfolgten ebenfalls einstimmig. Neuer Vorsitzender ist René Föhr, seine Stellvertreter sind Gerd Drescher und Wolfgang Seeber. Neuer Schatzmeister ist Swen Rüdenauer, Justiziar Dietrich Hauser wurde im Amt bestätigt. Als Bereitschaftsärzte wirken Dr. Carsten Köber und Andreas Schaufler, und das Schriftführeramt hat jetzt Markus Hellinger. Einstimmig und en bloc gewählt wurden auch die Delegierten (28 plus 15 Ersatzdelegierte) für die Kreisversammlung.

Viel bewegt

Er ist ein „Urgestein“ des DRK-Ortsvereins Bad Mergentheim, und sein Wirken ist unübersehbar: Raimund Rüdenauer, langjähriger Vorsitzender, hat in mehr als 50 Jahren viel bewegt. Und er wurde schmerzlich vermisst, konnte er doch krankheitsbedingt nicht an der Versammlung „seines“ Ortsvereins teilnehmen. Anita Ulshöfer würdigte Rüdenauer mit einer Laudatio, die es „in“ sich hatte – schließlich galt es, das umfangreiche Wirken hervorzuheben. Mit dem Beitritt zum 1. Oktober 1970 in den Ortsverein legte Raimund Rüdenauer den Grundstein für ein halbes Jahrhundert Ortsvereins-Geschichte: Schon im Folgejahr übernahm er die Leitung der Blutspende-Aktionen des Ortsvereins, wurde 1973 stellvertretender Bereitschafts- und Kreisbereitschaftsleiter, richtete 1975 das erste DRK-Zeltlager aus, regte 1977 den Kauf und Aufbau des Küchenwagens an, war von 1981 bis 2006 als Kreisbereitschaftsleiter aktiv. Die Bereitschaft war bei der Überschwemmungskatastrophe von Königheim mit diesem Wagen mehr als 80 Stunden im Einsatz. 1987 war das DRK auch in die Verteilung der „Wintersozialbutter und Lebenmittelpakete“ involviert, und ab 1990 organisierte Raimund Rüdenauer federführend 14 Fahrten nach Osteuropa – vom zerfallenden Jugoslawien bis Estland. Auch eine Sammlung von Geld- und Sachspenden (Wert: 1,2 Millionen Mark) für ein komplettes Krankenhaus in Kroatien organisierte Rüdenauer. 1993 wurde er dann Vorsitzender des DRK-Ortsvereins Bad Mergentheim – eine Aufgabe, die er bis zur Versammlung am Samstag innehatte und mit Leben erfüllte. 1994 wurde er stellvertretender Landes-Bereitschaftsleiter, und 2005 erhielt Raimund Rüdenauer für besondere Verdienste um die Stadt die Bürgermedaille in Silber. 2006 wurde er zudem zum Ehren-Bereitschaftsleiter ernannt.

Motiviert und mitgenommen

Der Ortsverein Bad Mergentheim stehe heute „so gut da, weil Raimund Rüdenauer es immer verstand, Menschen zu motivieren und mitzunehmen. Er ist ein Rotkreuzler mit Leib und Seele, mit Herz und Blut. Seine Liebe und sein persönliches Engagement galten und gelten dem DRK und dem Ortsverein“, sagte Ulshöfer. Der Laudatio folgte ein weiterer Akt des Dankes: Einstimmig wählte die Versammlung Raimund Rüdenauer zum Ehrenvorsitzenden des DRK-Ortsvereins Bad Mergentheim. Sehr umfangreich war die Zahl der für langjährige Mitgliedschaft zu ehrenden Ortsvereins-Mitglieder. Für sie gab es Urkunden, Blumen, Weinpräsente und Abzeichen.

Jeweils fünf Jahre im Ortsverein sind Levana Zang, Dennis Knoll, Andreas Knoll, Lia Eyermann, Josie Eyermann, Leonie Krebs, Annika Föhr, Laura Beser, Lukas Schell, Laura Schell, Romea Köber, Johanna Rüdenauer, Ines Rüdenauer, Emelie Rüdenauer, Katrin Handrup, Martin Huk, Rzija Rakocija, Rita Luli und Waltraud Schwallach.

Für zehn Jahre geehrt wurden Mirian Kemmer, Antonia Föhr, Melanie Kovacevic, Lukas Dürr, Siegfried Kuhn, Manuel BreitenbacherAnna Prasiel, Emma Rüdinger, Vera Lehmann, Marianne Löffler, Carmelo Verna, Maria Christian, Werner Rüdinger, Erna Sohns und Paula Betz.

15 Jahre im Ortsverein sind Hannelore Bogunski, Manfred Ulsamer, Heidrun Häberle und Gerhilde Schwarz-Hiener. Für 20 Jahre geehrt wurden Adalbert Weber, Marku Hellinger, Markus Göller, Edeltraud Verna, Alois Gundling und Agnes Brauch.

Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurden Adolf Mühleck, Gisela Schneider, Marga Volkert und Hannelore Dehner geehrt. 30 Jahre im DRK-Ortsverein Bad Mergentheim sind René Föhr, Ulrich Dörner und Werner Kraft. Geehrt für 35 Jahre wurden Jihad Fares, Gerd Drescher, Petra Huck und Hans Striffler.

Für 40 Jahre Mitgliedschaft ausgezeichnet wurden Swen Rüdenauer, Wolfgang Seeber, Horst Seeber, Birgit Stöhr, Tina Rüdenauer und Joachim Titze. 45 Jahre im Ortsverein sind Otto Kaufmann, Siegfried Letter, Elisabeth Volkert und Anita Ulshöfer. Für 50 Jahre im Ortsverein wurden Raimund Rüdenauer, Antje Klingert, Margot Ries, Paul Ludwig und Ludwig Mühleck ausgezeichnet und geehrt.