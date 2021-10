Rekordzahl an ELR-Anträgen

Bad Mergentheim. Das Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum, kurz ELR, gilt als das wichtigste Strukturprogramm des Landes Baden-Württemberg. Die Stadt Bad Mergentheim hat nun für mit 16 Anträgen genauso viele Projekte wie im Vorjahr beim Regierungspräsidium Stuttgart eingereicht.

Damit wurde die 2020 erreichte Rekordzahl an Anträgen noch einmal bestätigt. Die beantragte Zuwendung beträgt dieses Jahr über 750 000 Euro und damit so viel wie seit 10 Jahren nicht mehr. Mit einem geplanten Investitionsvolumen von über neun Millionen Euro durch die privaten und gewerblichen Bauvorhaben soll in den Stadtteilen eine wichtige Strukturentwicklung unterstützt werden.

Die Stadtverwaltung, die als Antragssteller alle Bauprojekte gebündelt einreicht, konnte sich zum Ende der Antragsfrist wieder über eine hohe Anzahl an privaten Projekten aus sieben verschiedenen Teilorten (inklusive Kernstadt) freuen. Alle Projekte berücksichtigen wichtige Aspekte einer nachhaltigen Stadt- und Ortskernentwicklung und sind damit aus Sicht der Wirtschaftsförderung grundsätzlich förderfähig.

Während die einen Bauvorhaben etwa markante Baulücken schließen und generationenübergreifend und familienfreundlich wirken, sind andere Projekte besonders klimafreundlich und wirken dem Flächenverbrauch entgegen. Doch nicht nur über die hohe Anzahl der Anträge freut sich die Stadt, sondern auch „über die hohe Qualität der diesen Anträgen zugrunde liegenden Bauvorhaben“, wie Oberbürgermeister Udo Glatthaar in seinem Begleitschreiben nach Stuttgart hervorhebt.

Deshalb hofft die Stadtverwaltung auf einen Zuschlag für möglichst alle Projekte. Im Frühjahr 2022 wird die Entscheidung des Regierungspräsidiums Stuttgart bekannt gegeben.

Im ELR werden solche Vorhaben gefördert, die einen lebendigen Ortskern erhalten, zeitgemäßes Leben und Wohnen ermöglichen, eine wohnortnahe Versorgung sichern oder zukunftsfähige Arbeitsplätze schaffen. Ziel des Programmes ist es, Impulse zur Nutzung innerörtlicher Flächen zu setzen und nach dem Grundsatz „Innenentwicklung vor Außenentwicklung“ den Ortskern zu stärken und zu erhalten. Projekte, die bereits bestehende Gebäudestrukturen berücksichtigen oder überwiegend CO2-bindende Baustoffe in ihrer Tragwerkskonstruktion integrieren, werden dabei besonders gerne gesehen.

Wer sich für das ELR-Programm interessiert, erhält bei der Wirtschaftsförderung der Stadt Mergentheim dazu eine ausführliche Beratung. Die Kommune ist es auch, die den entsprechenden Antrag beim Land einreichen muss. Weitere Informationen sind auf www.bad-mergentheim.de abrufbar. stv