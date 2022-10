Hoch „Zacharias“ ist ganz ein warmer Geselle, und beschert kurz vor Allerheiligen einigen Teilen des Landes Rekorde von bis zu 27 Grad! Ganz so hitzig wird´s im Taubertal zwar nicht zugehen, aber auch hier sind neue Rekorde möglich.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Da liegen beispielsweise derzeit die Monatsmitteltemperaturen schon auf, und teils über den bisherigen Allzeitrekorden seit Messungsbeginn. Andererseits sind auch noch Tageshöchsttemperaturen möglich, die es so spät im Jahr seither noch nicht gab. Langes Wochenende, ein kaltes Helles zum Frühschoppen draußen im T-Shirt: Es ginge schlechter an einem Samstag und Sonntag, an dem die Uhr auf „Winterzeit“ (korrekt: Normalzeit) umgestellt wird!

Stellenweise kann vor allem entlang der Tauber Frühnebel länger halten. Wo das bis an den Mittag ran der Fall ist, dort liegen die Höchstwerte etwas tiefer als angegeben. Ansonsten scheint heute und morgen zeitweise die Sonne, mal ziehen auch kompaktere Wolkenfelder durch, und es bleibt trocken. Heute dazu satte 21 Grad in Neubronn, bis 24 in Bad Mergentheim. Morgen 20 in Boxberg, bis 23 in Creglingen.

Mehr zum Thema Wochenendtipp Es bleibt warm Mehr erfahren Wetter Sommer im Herbst - Oktober endet mit milden Sonnentagen Mehr erfahren

Die neue Woche startet mit dem Montag, oft ja Brückentag, ohne große Änderungen. Mit bis zu 21 Grad wird es nach Nebel freundlich. An Allerheiligen gibt es mal dichtere Wolken, mal Sonne, aber nur vereinzelt geringen Regen bei 14 bis 18 Grad. Ab Mittwoch wird es langsam kühler, bleibt für die Jahreszeit mit 10 bis 15 Grad aber noch zu mild. Neben einigen Sonnenabschnitten sind dann auch vorübergehende Schauer, vor allem zum Freitag, möglich. Andreas Neumaier