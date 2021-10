Reise ins Unbekannte

Bad Mergentheim. Ein besonders Angebot der Studiobühne richtet sich an alle Interessenten, die offen sind für neue Erfahrungen: Ein „Impro“-Schnupperkurs mit Laura Beckefeld. Die ausgebildete Improvisations-Künstlerin, die als Coach für Anfänger und Fortgeschrittene tätig und regelmäßig zu Gast auf vielen Impro-Bühnen ist, kommt eigens für diesen Kurs aus Nürnberg nach Bad Mergentheim.

Mit einer Mischung aus theoretischen Grundlagen und vielen praktischen Übungen bekommen die Teilnehmer die Möglichkeit, sich mit Anleitung der Kursleiterin in der Impro-Welt auszuprobieren und ohne Druck eine Menge Spaß am Improvisieren zu haben.

Wer jetzt hellhörig geworden ist und sich fragt, was Improvisation eigentlich ist, für den hat Monika Schumannvon der Studiobühne, die Antwort: „Improvisation ist wie eine Reise in ein unbekanntes Land. Bin ich inspiriert, geht alles gut, doch versuche ich, es richtig zu machen, gibt es ein Desaster“, zitiert sie Keith Johnstone. Der britische Dramaturg ist Begründer des modernen Improvisationstheaters. Und Schumann ergänzt: „Man braucht keine Voraussetzungen; alles darf und kann, alles ist richtig. Alle Mit-Spieler können nur gewinnen.“ Da die StudioBühne aber zunächst feststellen will, ob Interesse in der Bevölkerung besteht, „fangen wir klein an“ – eben mit einem Schnupper-Kurs. Der findet am 6. November von 10 bis 16 Uhr im Proberaum der Studiobühne im „Dominikaner“ (gegenüber dem Kulturforum) statt. Dafür wird ein geringer Unkostenbeitrag erhoben. Eine schnelle Anmeldung unter Telefon 0171 / 855 06 88 ist erforderlich, da die Teilnehmerzahl sehr gering gehalten werden muss. Bei entsprechendem Interesse wird es im November und Dezember weitere Impro-Kurse geben. hp