Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Veranstaltungsprogramm in Bad Mergentheim - „X-Friends“ („Gonzo’s Friends“) treten am 20. August auf / Stefan Eichner spielt Reinhard Mey-Chansons am 21. August Reihe „Frei-Luft-Kultur“ startet wieder

Den Auftakt zur Bad Mergentheimer Reihe „Frei-Luft-Kultur“ bestreiten „X-Friends“, bislang bekannt auch unter dem Namen „Gonzo’s Friends“. © Marco Ribbe