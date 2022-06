Bad Mergentheim. Ein regionaler Bauernmarkt findet am Sonntag, 12. Juni, im Kurpark statt. Bäuerliche Familienbetriebe und Vermarktungsgemeinschaften bieten im Kurpark und in der Wandelhalle ihre Produkte an. Für Bewirtung ist gesorgt. An interaktiven Informationsständen des Landwirtschaftsamts kann man sich zum Thema „Landwirtschaft im Spannungsfeld“ informieren. Der Landfrauenverband Main-Tauber-Kreis zeigt, wie Gärtnern auf kleinstem Raum möglich ist – „Garten in der Kiste“. Von 11 bis 12.30 Uhr sorgt die Trachtenkapelle Stuppach im Musikpavillon für die musikalische Unterhaltung. Gegen 14 Uhr stellt das Kurensemble Bad Mergentheim sein Können unter Beweis. Für die jüngeren Besucher bieten Laura und Valentina an ihrem Stand im Kurpark Kinderschminken und Basteln an. Veranstalter ist die Kurverwaltung. Der Eintritt ist frei.

