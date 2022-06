Bereits zum 17. Mal veranstaltete am Sonntag die Kurverwaltung, in Zusammenarbeit mit dem Landfrauenverband Main-Tauber-Kreis und dem Bauernverband Main-Tauber-Kreis, einen Regionalen Bauernmarkt im Kurpark. Und der Name verrät auch schon, um was es geht; es geht und ging nämlich um die Präsentation regionaler Produkte aller Art, die von den Herstellern größtenteils auch selbst vermarktet

...