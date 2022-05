Regentschaft geht zu Ende

Laudenbach. So richtig stolz auf ihre dreijährige Regentschaft als Markelsheimer Weinkönigin kann Josefin Büttner aus Laudenbach sein. Kurz bevor die Bekanntgabe der neuen Markelsheimer Weinkönigin ansteht, möchte sie sich in ihrer Heimatgemeinde Laudenbach im Rahmen eines Abschiedsschoppen am Samstag, 28. Mai, um 18 Uhr auf dem Marktplatz verabschieden. In diesen drei Jahren Amtszeit hat Josefin Büttner mit viel Charme und Weinwissen die Markelsheimer Weine und die Region rund um das mittlere Tauber- und Vorbachtal würdig repräsentiert.

Diese Zeit war von vielen Weinfesten und Veranstaltungen geprägt, auch wenn die letzten zwei Jahre wegen Corona eine besondere Herausforderungen für alle darstellten. Die Laudenbacher Weingärtner und die Ortschaftsverwaltung Laudenbach wollen Josefin Büttner mit einem Abschiedsschoppen noch einmal die Ehre erweisen und ihr für den Einsatz für die Laudenbacher und Markelsheimer Weine danken. Die Verabschiedung wird musikalisch durch die Musikkapelle Laudenbach umrahmt.

Weinkönigin Josefin Büttner freut sich auf den Abschiedsschoppen in Laudenbach © Jessica Blotenberg

Alle Interessierten sind dazu willkommen und wollen sicherlich zur Verabschiedung noch einmal mit Josefin Büttner auf Ihren Krönungswein einen „Weikersheimer Tauberberg Tauberschwarz Kabinett“ anstoßen. Für die Bewirtung sorgen die Laudenbacher Weingärtner und der Schützenverein Laudenbach.

