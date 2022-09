Rechnerisch 13 Windräder denkbar

Odenwald-Tauber. An sieben Plätzen in Baden-Württemberg bietet ForstBW zusätzliche Flächen im Staatswald für den Ausbau der Windenergienutzung an. Das berichteten die FN letzte Woche. In Höpfingen im Neckar-Odenwald-Kreis sind es allein 390 Hektar – die zweitgrößte Potenzialfläche. Laut Max Reger, Vorstandsvorsitzender von ForstBW, wird für ein Windrad ungefähr 20 bis 40 Hektar Fläche benötigt. Dazu hakte die Redaktion – auch auf Bitten von Lesern – noch einmal nach.

Sascha Bahlinger, Pressesprecher bei ForstBW, nimmt zum Flächenverbrauch und möglichen „Hochrechnungen“ Stellung: „Eine Windkraftanlage benötigt nach Abschluss der Bauphase eine Fläche von durchschnittlich 0,5 Hektar, die damit nicht mehr dem Wald zu Verfügung steht. Für die Bauphase wird eine zusätzliche Waldfläche von durchschnittlich 0,2 bis 0,4 Hektar pro Windkraftanlage benötigt, die aber nach Abschluss der Baumaßnahmen wieder aufgeforstet oder rekultiviert wird und somit wieder Wald wird. Prinzipiell werden die Eingriffe in den Wald auf das absolut notwendige Maß beschränkt und entsprechende Freiflächen insbesondere in der Bauphase (zum Beispiel vorhandene Waldwege, Wegeränder, sonstige Freiflächen) berücksichtigt, um somit keine zusätzlichen Bäume zu fällen.

Grundsätzlich kann die Frage nach einer maximalen Windkraftanlagenanzahl – auch für Höpfingen – zum jetzigen Zeitpunkt nicht wirklich beantwortet werden. Es kann lediglich eine theoretische Anzahl unter Annahme einer durchschnittlich benötigten Fläche pro Windenergieanlage (aus Erfahrungswerten) ’berechnet’ werden. Nimmt man an, dass unter Berücksichtigung vorhandener Restriktionen und Rahmenbedingungen für eine Windenergieanlage in einem Windpark zwischen 20 und 40 Hektar Fläche benötigt werden (entsprechender Abstand der Windkraftanlagen untereinander aufgrund von zum Beispiel Windturbulenzen), könnten in Höpfingen rein rechnerisch bei der Flächenannahme von 30 Hektar im Durchschnitt ca. 13 Windenergieanlagen entstehen.“