Randalierende Jugendliche waren in der Nacht auf Donnerstag unterwegs

Bad Mergentheim. Randalierende Jugendliche waren in der Nacht auf Donnerstag in Bad Mergentheim unterwegs. Gegen 1 Uhr warfen sie im Alemannenweg einen Anhänger um und flüchteten dann in Richtung Altstadt-Mitte. Nachdem ein Anwohner die Polizei verständigt hatte, stellten die Beamten weitere Beschädigungen an Verkehrszeichen fest. Der entstandene Sachschaden beziffert sich auf circa 500 Euro. Ob an dem Anhänger ein Schaden entstand, ist bislang unbekannt. Zeugen, die Angaben zu den Jugendlichen oder jungen Erwachsenen machen können, werden gebeten, sich unter Telefon 07931 / 54990 beim Polizeirevier Bad Mergentheim zu melden. pol

