Randalierende Jugendliche in Bad Mergentheim

Bad Mergentheim. Durch eine Anruferin wurden der Polizei am Mittwoch um 19.10 Uh mehrere randalierende Jugendliche am Marktplatz in Bad Mergentheim gemeldet. Sie sollen mit Glasflaschen umherwerfen, sich beleidigen und beinahe prügeln. Beim Eintreffen der Polizei wurden noch sieben Kinder und Jugendliche angetroffen, welche die Prügelei abstritten. Ein Teil der Gruppe hatte sich bereits aufgelöst. In Folge des Alkoholkonsums, musste für einen der Jugendlichen ein Rettungswagen hinzugezogen werden. Im Anschluss wurden alle Beteiligten ihren Eltern übergeben.

