Raimund Scheidel hatte stets das Wohl der Kurstadt im Blick

Bad Mergentheim/Neunkirchen. Raimund Scheidel, Ratsschreiber a.D. und ehemaliger Haupt- und Personalamtschef der Stadt Bad Mergentheim, ist im Alter von 70 Jahren am 17. Juni gestorben. Seine ihm übertragenen Aufgaben erfüllte er stets mit größter Sorgfalt, hoher Zuverlässigkeit, außergewöhnlichem Engagement und einem großen Maß an Menschlichkeit.

In einer Festsitzung des Gemeinderates im Roten Saal des Schlosses wurde Raimund Scheidel im Juli 2013 nach annähernd 40 Jahren im Dienste der Stadtverwaltung verabschiedet. Für seine besonderen Verdienste erhielt er die Bürgermedaille der Großen Kreisstadt Bad Mergentheim.

Berufliche Stationen des 1951 in Bad Mergentheim geborenen Verwaltungsfachmannes waren nach seiner Ausbildung für den gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienst beim Verwaltungsaktuariat in Creglingen Beschäftigungen beim Bürgermeisteramt in Igersheim und beim Landratsamt Main-Tauber, bis er am 1. April 1974 als Inspektor in die Ratsschreiberei der Stadtverwaltung Bad Mergentheim kam. Eineinhalb Jahre später wurde er zum Leiter des Ordnungsamtes bestellt, im Mai 1985 wählte in der Gemeinderat zum Nachfolger des ausscheidenden Ratsschreibers Alfons Effinger. 28 Jahre lang übte Scheidel die herausgehobene Funktion des Ratsschreibers und des Leiters des Haupt- und Personalamtes aus.

Als Ratsschreiber habe er sich um formale Prozesse, die bei den Entscheidungen des Rates einzuhalten waren, zu kümmern und dafür zu sorgen, dass die Beschlüsse festgehalten und aufbewahrt wurden, beschrieb Oberbürgermeister Udo Glatthaar im Juli 2013 einen Teil der Aufgaben. Scheidel sei aber auch ein Mitdenker, so Glatthaar damals, der an zentraler Stelle im Räderwerk der Gemeinde sitze, der den Überblick suche und Themen und Entscheidungen aufeinander abgestimmt habe – mit großer Umsicht und Weisheit. Dazu stellte er eigene Interessen, die Freizeit oder die Familie hinten an und leistete zahllose Überstunden, um bedeutende städtische Themen voranzubringen.

Ein besonderes Anliegen war Raimund Scheidel die Aussöhnung der ehemaligen jüdischen Mitbürger mit ihrer Heimatstadt und die Errichtung des im äußeren Schlosshof aufgestellten Denkmals. Seit dem 18. Lebensjahr bis 2005 war Scheidel zudem aktives Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr. Er erhielt die Ehrenmedaille des Feuerwehrverbands.

Scheidel arbeitete auch lange als Vertrauensmann des Volksbundes der Deutschen Kriegsgräberfürsorge. Die Erinnerung an die Opfer der Weltkriege und die Mahnung an die Jugend war ihm stets ein Anliegen. Mitglied war er im Gesangverein Neunkirchen, bei der Kolpingfamilie und (passiv) bei der Stadtkapelle.

Die Trauerfeier mit Urnenbeisetzung findet am Donnerstag, 30. Juni, um 13.30 Uhr auf dem Friedhof Neunkirchen statt. stv/wm/sabix