Radwandern mit dem RC Dreigang

Bad Mergentheim. Der SV RC Dreigang Germania bietet seit vielen Jahren in Zusammenarbeit mit der Kurverwaltung Bad Mergentheim von Mai bis einschließlich Oktober jeden Freitag kostenlose Radtouren für die Gäste der Gesundheitsstadt an. Zum Saisonauftakt begrüßte Kurdirektor Sven Dell zahlreiche Radler, die sich am Treffpunkt am Parkplatz bei der Wolfgangskapelle zur ersten Radausfahrt eingefunden haben. „Es freut mich sehr, dass wir das Radwandern für Kur- und Urlaubsgäste seit Jahrzehnten mit einem so verlässlichen Partner wie dem RC Dreigang und den engagierten Radtourenbegleitern anbieten können“, betont Sven Dell.

Aus einer Vielzahl von Routen entlang der Tauber, durch Weinberge hin zu den Ortsteilen von Bad Mergentheim oder nahe gelegenen Sehenswürdigkeiten wählt der Guide je nach Witterungslage und der Gruppenzusammensetzung die individuelle Strecke aus. Dieser führt die Gäste nicht nur auf dem bekannten und ausgezeichneten 5 Sterne Radweg, sondern zeigt auch die weniger bekannten „Schönheiten des Hinterlandes“. Passend zum Wonnemonat Mai führte die erste Radtour in diesem Jahr unter der Leitung von Günther Fischer zu den Maibäumen in Althausen, Wachbach, Apfelbach, Markelsheim und Igersheim.