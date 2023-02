Bad Mergentheim. Mit ihrem Fahrrad stürzte eine 70-Jährige am Dienstag in Bad Mergentheim. Die Frau fuhr gegen 10 Uhr mit ihrem Zweirad auf der Boxberger Straße von der Bregenzer Straße kommend in Richtung Innenstadt. Dort streifte sie einen am Straßenrand geparkt Pkw und kam dadurch zu Fall. Hierbei erlitt sie schwere Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Sie trug beim Unfall keinen Helm. Am Auto entstand kein Sachschaden.

