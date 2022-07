Radfahrer in Bad Mergentheim schwer verletzt

Bad Mergentheim. In der Unterführung am Kurpark in Bad Mergentheim stießen am Donnerstagmorgen ein 15 Jahre alter Rollerfahrer und ein Radfahrer zusammen. Der 15-Jährige war gegen 6.45 Uhr auf dem Radweg in Richtung Schlosspark unterwegs, während der Radfahrer in die entgegengesetzte Richtung fuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Zweiradfahrer, wodurch diese stürzten. Der Fahrradfahrer wurde hierbei schwer verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Der 15-Jährige blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden von rund 500 Euro.

