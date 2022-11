Radfahrer fuhr in Bad Mergentheim nach Unfall einfach davon

Bad Mergentheim. Nach einem Zusammenstoß mit einem Hyundai fuhr ein Radfahrer am Montagabend in Bad Mergentheim einfach davon. An der Einfahrt auf ein Tankstellengelände an der Einmündung der Stuppacher Straße in die Wachbacher Straße kollidierten der unbekannte Radfahrer und der Hyundai eines 38-Jährigen gegen 19 Uhr. Der Radler stürzte, war jedoch offensichtlich nicht verletzt. Am Auto entstand ein Sachschaden von etwa 2000 Euro. Als der Hyundai-Fahrer nach einem Gespräch mit dem Unbekannten sein Handy holte, um die Polizei zu rufen, nutzte der Radfahrer die Gelegenheit und fuhr davon. Das Polizeirevier Bad Mergentheim sucht nun Zeugen, die den Unfall gesehen haben oder Angaben zu dem Radfahrer machen können. Diese und der Radfahrer selbst sollen sich unter Telefon 07931/54990, melden.

