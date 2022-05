Rad-Acht am Sonntag

Herbsthausen. Für Genussradler und Familien, aber natürlich auch für sportlich ambitionierte Radler bietet der RC Dreigang mit der Herbsthäuser Brauerei die Herbsthäuser Rad-Acht. Sie gilt als die Nachfolge des legendären Herbstäuser Radmarathon, der nach über 30 Jahren so nicht mehr durchgeführt werden kann.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Gestartet wird am Sonntag, 29. Mai, ab 8 Uhr in der Herrenwiesenstraße 34, Bad Mergentheim. Es stehen drei Strecken zur Auswahl. die Familientour über rund 27 Kilometer mit dem möglichst geringsten Anstieg, um vom Taubertal über die Höhe wieder ins Tal zurück zu kommen. eine Süd-West Schleife mit etwa 65 Kilometer und eine Nord-Ost Schleife mit ebenso gleicher Streckenlänge. In der Addition ergeben die beiden Schleifen für sehr ambitionierte SportlerInnen eine Gesamtlänge von 130 Kilometern.

Den drei teilnehmer-stärksten Gruppen winkt ein Stärkepreis. Zum Abschluss trifft man sich im Zielbereich zu einer gemütlichen Hocketse zum Fachsimpeln und Austausch. Gegen 15 Uhr gibt es die offizielen Ansprachen und die Übergabe der Stärkepreise.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2