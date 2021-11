Bad Mergentheim. Im Rahmen des Liberalen Forums referiert Stadtrat Prof. Dr. H.-W. Springorum über das Thema „Quo vadis Bad Mergentheim?“ Die Veranstaltung, die für alle Interessierten offen ist, findet am Mittwoch, 10. November, um 19 Uhr im Hotel Savoy statt. Die Koalitionsgespräche zwischen SPD/FDP und Grünen in Berlin bringen auch den Terminkalender des Liberalen Forums durcheinander. Der Bundestagsabgeordnete der FDP, Pascal Kober, musste seine Terminzusage zurücknehmen. Kurzfristig springt daher Stadtrat Prof. H.-W. Springorum ein. Thema ist die Stadtentwicklung Bad Mergentheims. Gemäß den geltenden Covid-19-Bestimmungen und zur Planungssicherheit ist eine Anmeldung bis Montag, 8. November, per E-Mail an anna.hansen-peter@t-online.de nötig. Es gilt natürlich die 3-G Regel.

