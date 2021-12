Querdenker verursachen Polizeieinsatz in der Bad Mergentheimer Innenstadt

Bad Mergentheim. Aus der Querdenker-Bewegung versammelten sich Impfgegner am zweiten Weihnachtsfeiertag nachmittags im Zentrum der Kurstadt und machten in kleinen Gruppen so genannte „Spaziergänge“ durch die Innenstadt, die immer wieder am Marktplatz vorbeiführten. Eine Demonstration war weder angemeldet, noch genehmigt und auch die „Spaziergangs-Versammlungen“ von der Stadtverwaltung bis auf Weiteres öffentlich untersagt worden. Um die Vorgaben durchzusetzen, waren sowohl das Ordnungsamt als auch größere Polizeieinheiten vor Ort. Laut Einsatzleiter Olaf Bamberger, der auch Leiter des örtlichen Polizeireviers ist, wurden etwa 100 Personen am Marktplatz und in der Burgstraße festgestellt und per Lautsprecher auf das Versammlungsverbot hingewiesen, worauf sich die Menschen in der Stadt zerstreuten. Bis 16 Uhr kam es zu keinen größeren Zwischenfällen oder Problemen. sabix

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1