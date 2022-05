Prozession am Hagelfreitag stieß auf großen Zuspruch

Stuppach/Assamstadt. „Macht euch auf den Weg und lasst alles hinter euch“ – mit diesen Worten begrüßte Vikar Jean Renaud die Pilger, die sich zur Sternwallfahrt aus Assamstadt, Laibach, Klepsau und Ailringen auf den Weg gemacht hatten, um gemeinsam mit den Besuchern aus Stuppach und Rengershausen einen Gottesdienst zu feiern, der von der Musikkappelle Laibach musikalisch umrahmt wurde.

Die gute Stimmung und die besondere Atmosphäre, die das „Heilige Kreuz“ zwischen Stuppach und Assamstadt mitten in der Natur an diesem Tag ausstrahlte, half sicher, um den Alltag mal für ein paar Stunden „hinter sich zu lassen“ und sich auf die Tradition des „Hagelfreitags“ einzulassen.

Der Tag nach Christi Himmelfahrt, der so genannte Hagelfreitag, gilt hier in der Umgebung schon immer als großer Wallfahrtstag. Knapp 250 Gläubige pilgerten am vergangenen Freitag in Kleingruppen aus verschiedenen Richtungen zum „Heilig Kreuz“, um in den Bitttagen für eine gute Ernte und das Ausbleiben von Schäden, besonders von Hagelschäden – daher auch der Name – zu beten. Aber auch, um seine Sorgen und Nöte an dieser Pilgerstätte vor Gott zu bringen.

„Die Menschen suchen diesen besonderen Ort auf, um hier die persönlichen Probleme, die jeder hat, zu verarbeiten und die eigenen Anliegen vorzutragen“, erzählt eine Pilgerin, die bereits seit Jahren am Hagelfreitag ans Heilig Kreuz kommt. Da wird aus dem Wallfahrtsort, ein Zuhause, ein Zufluchtsort, um Orientierung zu finden, um gemeinsam zu beten.

So wurde am Hagelfreitag nicht nur für gutes Wetter und die Bewahrung vor Unwettern gebetet, sondern auch um Marias Beistand und Hilfe für alle Menschen. Es war für alle Teilnehmer zu spüren, dass es wichtig ist, solche Traditionen aufrecht zu erhalten und es Menschen der nächsten Generation braucht, um dies weiterleben zu lassen.

Bewirtet wurden die Pilgerinnen und Pilger vom Gemeindeteam Assamstadt, bevor sie wieder mit den vielen positiven Eindrucken den Heimweg zu Fuß oder mit dem Fahrrad in ihren „zurückgelassenen Alltag“ antraten. as

