Provinzposse beenden

Zur geplanten Verschiebung des Kiliansbrunnens in Bad Mergentheim.

Als Nachtrag zu den bisherigen Unterschriften auf unseren Listen „Bürgerinitiative zur Erhaltung des Kiliansbrunnens an seinem bisherigen Standort“ reichen wir noch zum Abschluss 158 Unterschriften ausschließlich aus Bad Mergentheim und eingemeindeten Teilorten nach.

Das sind nun insgesamt genau 1700 Stimmen; dazu kamen noch über 300 Unterschriften aus Igersheim, Weikersheim und der näheren Umgebung, die jedoch nicht gewertet wurden – wir haben uns auch hier über das große Interesse aus der Bevölkerung gefreut.

Die Nachtragsliste wird Stadtrat Artur Schmidt bei der Gemeinderatsitzung am 29. September vorstellen. Somit hoffen wir, die Provinzposse, den Kiliansbrunnen auf Biegen und Brechen zu versetzen, mit all ihren Peinlichkeiten still beerdigen zu können. Zum Schluss bedanken wir uns nochmals bei allen Helfern und Unterstützern, die so zahlreich zum Gelingen unserer Aktion „Hände weg vom Kiliansbrunnen“ beigetragen haben.