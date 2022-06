Promenadenkonzert mit Shanty-Chor

Bad Mergentheim. Ein Promenadenkonzert mit dem Shanty-Chor Oberursel findet am Sonntag, 3. Juli, um 10.30 Uhr am Musikpavillon im Kurpark Bad Mergentheim statt. Der Shanty-Chor Oberursel wurde 1986 von Mitgliedern der Marinekameradschaft Oberursel gegründet und hat sich 1996 selbstständig gemacht. Der Chor hat sich zur Aufgabe gemacht, das traditionelle Liedgut der Shanties zu pflegen. An Nord- und Ostsee sind die Sänger aus dem Taunus gerngesehene Gäste. Bei schlechter Witterung findet das Konzert in der Wandelhalle statt. Der Eintritt ist frei. Bild: Shanty-Chor Oberursel

