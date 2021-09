Bad Mergentheim. Ein Promenadenkonzert mit der Stadtkapelle Bad Mergentheim unter der Leitung von Stadtkapellmeister Hubert Holzner findet am Sonntag, 26. September, um 10.30 Uhr in der Wandelhalle im Kurpark statt. Es erklingen bekannte Melodien unter anderem aus dem Musical „My Fair Lady“, der „Vergnügungszug“ von Johann Strauß und die Polka „Prager Gassen“. Und auch die Freunde der Marschmusik werden garantiert nicht zu kurz kommen. Der Eintritt zum Konzert ist frei, es wird jedoch seitens der Kurverwaltung ein Hygienebeitrag erhoben. Einlass um 10 Uhr. Die Veranstaltung findet unter den aktuell gültigen Corona Richtlinien mit Einhaltung der Drei-G-Regelung statt. Karten können im Vorverkauf beim Gästeservice im Haus des Gastes im Kurpark, der Tourist Information am Marktplatz, bei den bekannten Reservix Vorverkaufsstellen oder unter www.kurpark.reservix.de erworben werden. stk

