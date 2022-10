Wachbach. Ein Promenadenkonzert mit der Musikkapelle Wachbach findet am Sonntag 23. Oktober um 10.30 Uhr in der Wandelhalle statt. Zu hören sind traditionelle und konzertante Blasmusik. Natürlich dürfen auch moderne Kompositionen aus Film und Fernsehen nicht fehlen. Von der klassischen Blasmusik bis zur modernen Orchestermusik: an diesem Morgen es ist für jeden Geschmack etwas dabei. Die Leitung des Konzerts hat Werner Gebert. Der Eintritt ist frei. Bild: Musikkapelle Wachbach

