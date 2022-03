Promenadenkonzert der Assamstadter Musikanten

Bad Mergentheim. Die Assamstadter Musikanten bieten am Sonntag, 20. März, einen unterhaltsamen Vormittag in der Wandelhalle Bad Mergentheim. Um 10.30 Uhr starten die Musikanten aus Assamstadt ihr Promenadenkonzert mit einem abwechslungsreichen Programm, in welchem für jeden etwas dabei sein wird. Die musikalische Exkursion führt von klassischen Stücken hin zu beschwingten Melodien. Auch die Anhänger der Volksmusik werden nicht zu kurz kommen: Immer gern gehörte Titel aus der volkstümlichen Blasmusik animieren zum Mitmachen und Mitsingen.

Der Eintritt ist frei. Die Veranstaltung findet unter Einhaltung der geltenden Abstands- und Einlassregelungen (3G) statt. Daher steht nur eine begrenzte Kapazität an Plätzen zur Verfügung.

Die FFP2-Maskenpflicht gilt während der gesamten Veranstaltungsdauer.

