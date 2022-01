„Projekt Chance”: Ein Wunsch geht in Erfüllung

Bad Mergentheim/Frauental. Doch ganz mühelos war es nicht, den Billardtisch zu bekommen. Die jungen Männer aus dem Projekt des Christlichen Jugenddorfwerk Deutschlands (CJD) arbeiteten für ihn in einer besonderen Aktion im Weinberg

Rotary hat sich die Unterstützung von Menschen, Einrichtungen und Vorhaben auf die Fahnen geschrieben, wann und wo immer Hilfe benötigt wird. Das gilt für große, internationale Hilfsprojekte, genauso wie im Kleinen – lokal und regional. Ideen entwickeln und diese direkt vor Ort umzusetzen, gehört zu den großen Stärken des rotarischen Gedankens und der Mitglieder des Netzwerkes. Eine solche Aktion wurde nun auf Initiative von Clubpräsident Marcus Wirthwein mit dem Projekt Chance im Creglinger Teilort Frauental realisiert. In den alten Klostermauern wird seit neuestem Poolbillard gespielt. Die wichtigste Lektion der gemeinsamen Aktion zwischen dem Rotary Club und dem Projekt Chance war für die Jugendlichen, dass sich Arbeit lohnt.

Das Klostergebäude im Creglinger Teilort Frauental wird seit vielen Jahrzehnten für die Betreuung von Kindern und Jugendlichen genutzt. In der unmittelbaren Nachkriegszeit diente es dazu, heimatlosen Jungen ein Dach über dem Kopf zu bieten, die sich auf den Bauernhöfen der Umgebung eine Lebensgrundlage verdienten. Aus diesen Anfängen entwickelte sich die „Jugendhilfe Land“ mit stets modernen pädagogischen Konzepten, seit Mitte der 80er Jahre werden auch Mädchen betreut. Im Jahr 2004 zog die Jugendhilfe in das neugebaute „Kinder- und Familienhaus Tauberwiese“ nach Creglingen.

Seitdem wird das Klostergebäude vom „CJD Creglingen, dem Christlichen Jugenddorfwerk Deutschlands (CJD)“ genutzt. Angeboten werden zwei Konzepte, zum einen eine Jugendhilfewohngruppe mit Platz für bis zu sechs jungen Menschen und dem bekannteren „Projekt Chance“: Hier findet seit 2003 Jugendstrafvollzug in freien Formen statt, bis zu 15 Plätze für zur Haft verurteilte junge Männer im Alter von 14 bis 21 Jahren aus der Jugendstrafanstalt Adelsheim werden angeboten. Die Jugendlichen bleiben in der Regel bis zu eineinhalb Jahre in Frauental und können dort einen Schulabschluss erhalten. Die Räumlichkeiten im ehemaligen Kloster Frauental sanieren und renovieren die jungen Männer in Eigenleistung und stellen sich so selbst moderne Zimmer und Gemeinschaftsräume her. „Unsere Jugendlichen kommen mit einem prall gefüllten Rucksack an Vorgeschichten hier in Frauental an“, so Einrichtungsleiter Robert Ileka. „Keiner wird kriminell geboren, sondern es sind immer familiäre Risikofaktoren gepaart mit schwierigen, äußeren Umständen, die unsere Jugendlichen dahin getrieben haben, wo sie sich letztlich wiederfinden“, ergänzt der Pädagoge, der vom Grundgedanken der Konzeption „Eine Chance für alle“ überzeugt ist.

Strukturierte Tagesabläufe

Der offene Strafvollzug sieht einen straff organisierten Tagesablauf vor, damit sich die Jugendlichen an das Ineinandergreifen von Arbeit, Freizeit und Alltag gewöhnen. „Einer unserer pädagogischen Grundsätze ist, dass sich die jungen Männer besondere Wünsche mit Arbeit verdienen müssen“, erläutert Ileka.

Für den Aufenthaltsraum haben sich die Jugendlichen schon seit längerem einen Billardtisch gewünscht, da kam der Anruf des Rotary Clubs Bad Mergentheim genau richtig. Clubpräsident Marcus Wirthwein hatte die Idee, dass die Jugendlichen beim Weinlesen mithelfen und der Verkaufserlös des gekelterten Weins dann an das Projekt Chance gespendet wird.

Nachdem die Traubenernte im Oktober in Unterschüpf in den Keller gebracht wurde, kommt die Clubkasse der Rotarier zur Zwischenfinanzierung zum Einsatz, denn der Spätburgunder wird erst in etwa ein bis zwei Jahren fertig ausgebaut sein und damit zum Verkauf auf den Markt kommen. Bis dahin haben die Jugendlichen, die im Weinberg „geschafft“ haben, das Projekt aber längst verlassen. So wurde der Billardtisch mit einer Summe von über 2500 Euro vom Rotaryclub Bad Mergentheim zeitnah zum Arbeitseinsatz gespendet und für einen gelungenen Start ins neue Jahr angeliefert und in Eigenleistung aufgebaut. Der Verkaufserlös des Weines landet dann später in der Clubkasse und wird auch in Zukunft für karitative Zwecke in der Region zum Einsatz kommen.

