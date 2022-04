Profil als Weinort geschärft

Bad Mergentheim. Nicht nur neue Schilder weisen Markelsheim nun als „Weinsüden Weinort“ aus – die Aktionen zur Vermarktung im Zuge der Landes-Auszeichnung werden schrittweise ausgebaut.

Das Land Baden-Württemberg sieht Markelsheim als Aushängeschild des Weintourismus. Deshalb wurde der Bad Mergentheimer Stadtteil 2020 als „Weinort“ in die Kampagne „Weinsüden“ aufgenommen. Auch weil dort „ausgezeichnete Angebote rund um den Wein auf vielfältige Weise erlebbar“ werden.

Seitdem sind bereits einige neue Angebote entwickelt worden. Eine Runde aus örtlichen Leistungsträgern, Weinbau- und Tourismusverein, Ortsvorsteherin sowie städtischem Kultur- und Tourismusamt trifft sich regelmäßig, um die Vermarktung Markelsheims auszubauen und zu stärken.

Inzwischen gibt es die Weingästeführungen, die im vergangenen Jahr eingeführt worden waren, wegen großer Nachfrage sogar wöchentlich – statt bisher nur alle 14 Tag. Im Dezember hat die erste Weihnachtsrallye mit Beteiligung vieler örtlicher Betriebe „Genusswege“ durch den Ort aufgezeigt. Und Wein-Influencer Daniel Bayer hatte Markelsheim gleich zwei Mal besucht, erlebt und auf seinen Kanälen vorgestellt.

Ein weiteres neues und inzwischen dauerhaft angebotenes Projekt ist der „Markelsheimer Picknickrucksack“. Damit ist man bestens ausgerüstet für den Ausflug zu zahlreichen historischen Orten, alten Mühlen, romantischen Kirchen oder historischen Klöstern.

Der Picknick-Rucksack ist für zwei Personen gefüllt mit Markelsheimer Leckereien, unter anderem mit hausgemachter Bratwurst und Schinken, Käse, Obst und Müsliriegeln sowie frischem Brot. Dazu gibt es eine Flasche Wein oder Secco und zwei Schnäpsle. Alternativ können auch Traubensaft oder Bier und sogar Cocktails für den Picknickrucksack vorbereitet werden.

Mit den Projekten „Weihnachtsrallye“ und „Picknickrucksack“ bewirbt sich die Tourist Information aktuell für den Weintourismus-Preis des Landes. „Diese neuen Angebote kommen bei den Gästen sehr gut an“, berichtet die Leiterin der Tourist-Information, Stefanie Imhof. Gerade der Picknickrucksack sei für die Individualgäste sehr reizvoll, da er eigenständige Touren auf besondere Weise aufwerte. In der jüngsten Arbeitssitzung in Markelsheim wurden eine ganze Reihe weiterer Ideen auf den Weg gebracht. So soll es noch diesen Frühling einen Weinausschank mit Schatzsuche im Tauberberg gegeben, eine „Grill & Chill“-Veranstaltung oder das Format „Weinkönigin trifft Küchenchef“.

„Die Initiativen in Markelsheim sind vielfältig und die Motivation sehr hoch, dafür bedanken wir uns herzlich“, sagen Ortsvorsteherin Claudia Kemmer und Bad Mergentheims Verkehrsdirektor Kersten Hahn. Besonders hervorzuheben sei der „prall gefüllte Veranstaltungskalender“, der unterstreiche, dass Markelsheim aus seiner Auszeichnung mit großem Engagement wirklich etwas mache. Mit den im Ort aufgestellten Schildern ist nun auch für jede und jeden sichtbar, dass der Stadtteil ein offizieller „Weinsüden Weinort“ ist. stv