Prof. Dr. Jürgen Kult wird 80 Jahre alt

Edelfingen. Seinen 80. Geburtstag feiert an diesem Mittwoch der langjährige Ärztliche Direktor am Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim, Professor Dr. Jürgen Kult. Aufgewachsen in Mosbach, absolvierte er sein Medizinstudium unter anderem in Heidelberg, Kiel und Würzburg. In der Domstadt errang der Jubilar auch 19970 seine Approbation, 1977 schloss sich die Anerkennung als Internist (mit späterem Schwerpunkt Nephrologie) an. Die Berufung zum Privat-Dozenten erfolgte 1979 und am 21. April 1987 die Ernennung zum „Professor“ an der Uni Würzburg. Zum 1. April 1979 wurde Professor Kult zum Leiter der Nephrologischen Abteilung der Medizinischen Klinik am Caritas-Krankenhaus ernannt, dessen neu errichteter Abteilung Inneren Medizin er bis 2007 vorstand. Von 2004 bis zu seinem Eintritt ins Rentenalter im Jahr 2007 war er zudem Ärztlicher Direktor am Caritas-Krankenhaus. Der Caritas-Verband verlieht Prof. Dr. Jürgen Kult die „goldene Ehrennadel“ für seine langjährige Tätigkeit. Die Fränkischen Nachrichten reihen sich in die Schar der zahlreichen Gratulanten und wünschen für die Zukunft alles Gute. red

