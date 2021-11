Probleme mit Schulbussen

Bad Mergentheim/Stuppach. CDU-Stadträtin und Ortsvorsteherin Birgit Teufel bat die Verwaltung um Klärung der Probleme bei der Schülerbusbeförderung in Stuppach und Lillstadt. Nach Lillstadt fahre der kleine Bus nicht hinein, obwohl dies so bestellt sei. Die Kinder müssten vorne an der B 19 aussteigen – das könne nicht sein. Und in Stuppach würde nur die Haltestelle nahe dem Gasthaus „Rose“ genutzt, obwohl es weiter hinten im Ort, näher an der Grundschule dran, eine weitere und viel sichere Bushaltestelle gebe. sabix/Bild: Sascha Bickel

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1